بومبيو: الرئيس ترامب أمر بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل الانتخابات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إنه تلقى أوامر من الرئيس دونالد ترامب بخفض عدد القوات في أفغانستان قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020.

وعند سؤاله بخصوص هذا الأمر خلال مشاركته في منتدى لنادي واشنطن الاقتصادي: أجاب بومبيو قائلا "هذه توجيهات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف بومبيو قائلا إن موقف الرئيس كان واضحا بهذا الشأن وهو نهاية الحروب التي لانهاية لها، فضلا عن سحب وخفض عدد القوات.

وتابع بومبيو قائلا إن خطط الخفض ستتعلق أيضًا بقوات التحالف من أوروبا وأماكن أخرى، موضحا "نأمل في خفض الحاجة الإجمالية للقوات المقاتلة في المنطقة".

ومضي بومبيو قائلا "أحاول ألا أقوم بتحديد جداول زمنية، لكنني متفائل".

ولا تزال الولايات المتحدة في حالة حرب في أفغانستان منذ عام 2001 والعراق منذ عام 2003. واشتكى ترامب بشدة من عمليات نشر القوات الأمريكية المكلفة في الخارج.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي بالرئيس الأفغاني أشرف غني لطمأنته بأنه لا يوجد تغيير في استراتيجية الرئيس ترامب لمنطقة جنوب آسيا، بما في ذلك التعهد الأمريكي بسحب القوات بحسب الظروف.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع حركة طالبان منذ الصيف الماضي بهدف إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني.

ولم تشهد تلك المحادثات مشاركة الحكومة الأفغانية، حيث تجري واشنطن مناقشات منفصلة مع الرئيس الأفغاني ومسؤولين أخرين في السلطة.