 غياب ملحوظ لنجوم الغناء عن انتخابات «الموسيقيين» - بوابة الشروق
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غياب ملحوظ لنجوم الغناء عن انتخابات «الموسيقيين»

تصوير: دنيا يونس
تصوير: دنيا يونس
إيمان محمود
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:02 م

شهدت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي تقام اليوم الثلاثاء، بمقر نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، غيابًا ملحوظًا لنجوم الغناء.

فيما حضر عدد من الموسيقيين أبرزهم هاني شاكر ومصطفى كامل، المرشحين على مقعد النقيب، بالإضافة إلى الفنانين حلمي عبد الباقي، ناديه مصطفى، أركان فؤاد، طارق الشيخ، سومه، ريكو، غادة رجب، حسام حسني، طارق عبد العزيز، أحمد العيسوي وغيرهم.

ويتنافس على منصب النقيب الفنانان هاني شاكر ومصطفى كامل، بينما يتنافس 45 عضوًا على 12 مقعدًا كأعضاء لمجلس النقابة.

وأغلق باب التصويت بالانتخابات في الخامسة والنصف مساء، و تجرى حاليًا عمليات الفرز لإعلان النتيجة.


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