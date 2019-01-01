إعدام 8 طن لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعاشر من رمضان

أعدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، 8 طن من اللحوم المستوردة؛ بعدما تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأوضح بيان صادر عن المديرية، أمس الاثنين، أن كمية اللحوم التي تم إعدامها عبارة عن جزء من رسالة لحوم مستوردة تم رفضها من جانب المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية، وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث ضمت الكمية 382 كرتونة لحوم، بوزن 7 أطنان و952 كيلو جرامًا، تم ضبطها بمخازن إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.



وجرى نقل الكمية المضبوطة بواسطة سيارات النقل لمجمع التخلص الآمن من النفايات العادية بمركز ومدينة بلبيس، وتم الإعدام فور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.