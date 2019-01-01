 جهاز يد الأهلي يشيد بإنجاز منتخب الشباب في المونديال - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

جهاز يد الأهلي يشيد بإنجاز منتخب الشباب في المونديال

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:10 م

قال يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة السويدي «أولا ليندجرين» سعيد للغاية بما قدمه منتخب الشباب في بطولة كأس العالم بإسبانيا والفوز بالميدالية البرونزية.

وأوضح أن المنتخب قدم عروضا قوية، وكان منافسا شرسا قبل خسارته أمام فرنسا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأشار يحيي يوسف إلى أن تألق لاعبي الأهلي مع المنتخب، خاصة عبدالرحمن طه وعمر خالد كاستيلو وأحمد راضي إلى جانب تواجد عبدالرحمن حميد وياسر محمد، يمثل إضافة للفريق خلال الموسم الجديد، في ظل الاعتماد على اللاعبين صغار السن بعد النزول بمعدل الأعمار في الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك