جهاز يد الأهلي يشيد بإنجاز منتخب الشباب في المونديال

قال يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة السويدي «أولا ليندجرين» سعيد للغاية بما قدمه منتخب الشباب في بطولة كأس العالم بإسبانيا والفوز بالميدالية البرونزية.

وأوضح أن المنتخب قدم عروضا قوية، وكان منافسا شرسا قبل خسارته أمام فرنسا في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأشار يحيي يوسف إلى أن تألق لاعبي الأهلي مع المنتخب، خاصة عبدالرحمن طه وعمر خالد كاستيلو وأحمد راضي إلى جانب تواجد عبدالرحمن حميد وياسر محمد، يمثل إضافة للفريق خلال الموسم الجديد، في ظل الاعتماد على اللاعبين صغار السن بعد النزول بمعدل الأعمار في الفريق.