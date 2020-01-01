أطباء بلا حدود تحتج لغلق مركزا لكورونا خاص بالمهاجرين في جزيرة يونانية

أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية ضغطت عليها لغلق مركز خاص بفيروس كورونا "كوفيد-19" للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.



وقالت المنظمة، إنها اضطرت لغلق المنشأة بعدما فرضت السلطات المحلية غرامات إلى جانب إمكانية توجيه اتهامات جنائية على صلة بقواعد التخطيط العمراني.



وتقع المستشفى بالقرب من مخيم "موريا" للاجئين والمهاجرين المكتظ.



وأضافت المنظمة: "غلق مركز العزل.. سوف يقلل بشكل كبير قدرة التعامل مع كوفيد-19 في الجزيرة"، محذرة من "أنه يمكن أن يكون لهذا الأمر آثار مريعة في حال حدوث تفش في موريا".



وأكدت أن جهاز الصحة العامة في ليسبوس لن يستطيع التصدي للدمار الناتج عن التفشي في موريا.