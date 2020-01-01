القضاء الألماني: فولكس فاجن ملزمة بتعويض عملاء الديزل دون دفع فوائد

قضت المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه، اليوم الخميس، بأن شركة فولكس فاجن ملزمة بدفع تعويض عن الضرر للعملاء المتضررين من فضيحة الديزل لكنها ليست ملزمة بدفع فوائد عن قيمة سياراتهم.

ورأت المحكمة أن المتضررين من فضيحة الديزل كانوا قد حصلوا على سيارة قابلة للاستخدام بالكامل مقابل سعر الشراء، وهو ما يمثل تعويضا عن فقدان إمكانية استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى.

ورأت المحكمة أن دفع الفوائد يصير مستحقا في حال قام أحد الأشخاص "بسلب" شيء أو أموال من شخص آخر، كما في حال السرقة.

وكانت المحكمة تنظر في مسألة ما إذا كانت فولكس فاجن مدينة للأشخاص الذين نجحوا في دعاويهم القضائية في قضية الديزل، بدفع فوائد عن الأموال التي دفعوها لشراء سياراتهم بالإضافة إلى أموال التعويض عن الضرر.

كانت محاكم استئناف ومحاكم عليا قضت بتعويضات وصل بعضها إلى عشرات آلاف اليورو للمتضررين.

ولم تفصح فولكس فاجن عن القيمة الإجمالية للتعويضات، لكن محامي فولكس فاجن لدى المحكمة الاتحادية قال إنها أموال كثيرة للغاية بسبب العدد الكبير للقضايا.