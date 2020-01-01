 الإمارات ومالطا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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الإمارات ومالطا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 1:35 م

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس - مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، والأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والأزمة الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين ، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

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