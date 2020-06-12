قالت الخزانة الوطنية في دولة جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنها تلقت القرض العاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3ر4 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الخزانة الوطنية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنه تم وضع الأموال في حساب الحكومة لدى البنك المركزي أمس الأربعاء بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض يوم 27 يوليو الحالي.



وأشارت بلومبرج إلى أن بنك احتياط جنوب أفريقي (البنك المركزي) سيقوم بتحويل هذه الدولارات إلى الراند الجنوب افريقي لتمويل الاحتياجات التمويلية للدولة.



وستقوم جنوب أفريقيا بسداد هذا القرض على مدى فترة تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وخمس سنوات بفائدة قدرها 1.1 في المئة.



وهذا هو أكبر قرض عاجل يقدمه الصندوق لأي دولة من دول العالم لمواجهة جائحة كورونا حتى الآن.



وسيتم سداد القرض على 8 أقساط متساوية على أن يتم دفع القسط الأول في نهاية 2023.



ويأتي وصول هذه الأموال بعد أن أكدت جنوب أفريقيا حصولها على قرض بقيمة مليار يورو من بنك التنمية الجديد، ومن المنتظر أن تحصل البلاد في أغسطس المقبل على قرض بقيمة 5 مليارات راند (298 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية وهو أكبر بنك متعدد الأطراف في القارة.