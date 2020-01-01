انخفاض معدل التضخم في ألمانيا في يوليو لأول مرة منذ 4 أعوام

عاود معدل التضخم في ألمانيا في يوليو الماضي انخفاضه مرة أخرى لأول مرة منذ أربعة أعوام.



وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن استنادا إلى بيانات أولية، اليوم الخميس أن أسعار المستهلكين انخفضت في الشهر الجاري بسنبة 0.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



كانت آخر مرة يتراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا في أبريل 2016، عندما وصل إلى سالب 0.1%.



وسجلت أسعار الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الجاري تراجعا ملحوظا بنسبة سالب 6.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.2%.



وقد انخفضت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بوجه عام بنسبة 0.5% مقارنة بيونيو الماضي.



كانت الحكومة الألمانية قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة لإنعاش الاستهلاك في أزمة كورونا اعتبارا من مطلع يوليو الجاري حتى نهاية العام من 19 إلى 16%، وللشريحة المتوسطة من 7 إلى 5%.