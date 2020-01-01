عمرو دياب يطرح كليب «يا بلدنا يا حلوة» عبر «يوتيوب»

طرح المطرب عمرو دياب، فيديو كليب جديد، يحمل اسم «يا بلدنا يا حلوة»، ويأتي الكليب بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات، وهو ينتمي لنوعية الأغاني الوطنية، حيث تم تصويره بالعديد من المحافظات وبعض المعالم الأثرية.

أغنية «يا بلدنا يا حلوة»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وقد تم تصويره في شارع المعز بالقاهرة، والعديد من المحافظات المصرية، وبعض المعالم المصرية بين الأثرية والمعاصرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا فيديو لـ«الهضبة» أثناء تصوير الكليب في شارع المعز بالقاهرة، وظهرت خلاله دينا الشربيني، والتي ترافقه في كواليس التصوير.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب كان ألبوم "سهران" والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، أيمن بهجت قمر وشادي نور، وصابر كمال وعمرو مصطفى ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وغيرهم.