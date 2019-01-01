تحدث الموسيقار يحيى الموجي، عن الحالة النفسية والصحية للفنانة نجاة الصغيرة، بعد تركها لمسكنها في عقار الشربتلي بمنطقة الزمالك.

وقال الموجي في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحالة النفسية للفنانة نجاة الصغيرة سيئة جدًا بسبب ترك مسكنها التي عاشت فيه طوال حياتها، مؤكدًا على استقرار حالتها الصحية.

ورفض الموجي الإعلان عن اسم الفندق التي تقيم فيه الآن، لافتا إلى خوف نجاة من العودة إلى الشربتلي، لقلقها من سقوطه.

وأشار إلى أنه من المحتمل طرح أغنية وطنية خلال الفترة المقبلة، في تعاون مشترك مع الفنانة المعتزلة، مشيرًا إلى أنه يعمل على إقناعها بذلك.

وذكر الموجي تعليقًا على الصور التي تم تداولها وهي تخفي ملامح وجهها، أنها لم تكن تود أن تظهر أمام أحد بعد انقطاعها على الأنظار لفترة طويلة، وخوفًا من أن يقتحم الناس حياتها الخاصة.