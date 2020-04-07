 مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك - بوابة الشروق
الجمعة 30 يوليه 2021 5:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

مبعوث بوتين يبحث هاتفيا مع نجيب ميقاتي العلاقات الثنائية ودعم الحوار السياسي المشترك

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:42 ص

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا خلال اتصال هاتفي مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعض القضايا التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا ولبنان ودعم الحوار السياسي والتعاون المفيد للجانبين من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ظهرت في المجتمع اللبناني.
وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) أن الجانب الروسي يرحب بقرار الرئيس اللبناني ميشال عون بتعيين ميقاتي بعد التشاور مع الأحزاب البرلمانية وأنه يتمنى سرعة تنفيذ مهمة تشكيل حكومة قادرة بدعم من القوى السياسية والطائفية اللبنانية الرئيسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك