ناسا تعلن تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر إلى 3 أغسطس المقبل

أعلنت وكالة "ناسا" تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر التي صنعتها شركة بوينج إلى محطة الفضاء الدولية إلى 3 أغسطس المقبل بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة لفترة وجيزة بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة في الآونة الأخيرة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ أطلس 5 من إنتاج شركتي لوكهيد مارتن وبوينج.

وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر غير المأهولة إلى المدار في عام 2019 بفشل كارثي تقريبا لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.