وزير الطاقة السعودي يناقش مع مسؤول أممي جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعا مع الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ (كوب 26) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، البريطاني ألوك شارما، الذي يزور المملكة حاليا ، ناقشا خلاله جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.



وقالت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الجمعة إن اللقاء – الذي عقد بين الجانبين الليلة الماضية-" تناول أيضا الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020".



و"بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما"وفقا لـ"واس".