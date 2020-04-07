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نجح السباح الأمريكي كاليب دريسيل في تحطيم الرقم الأولمبي لسباق 100 متر فراشة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبعد 10 دقائق من تحطيم السباح المجري كريستوف ميلاك الرقم الأولمبي للأمريكي في سباق 100 متر فراشة بزمن قدره 50.31 ثانية في التصفية الأولى لنصف النهائي.

فنجح السباح الأمريكي في كسر الرقم من جديد في التصفية الثانية لنصف النهائي بعد أن جاء في المركز الأول بزمن قدره 49.71 ثانية ليحمل الرقم الأولمبي والعالمي أيضا بزمن قدره 49.50 ثانية لهذا السباق.

ويتنافس السباح الأمريكي دريسيل والسباح المجري ميلاك على ذهبية سباق 100 متر فراشة بأولمبياد طوكيو.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.