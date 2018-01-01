محافظ بني سويف يزور المستشفى التخصصي للاطمئنان على مصابي حادث الزعفرانة

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى المستشفى التخصصي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي ،الذي وقع اليوم على طريق بني سويف الزعفرانة الجديد،وأسفر عن وفاة سيدة وإصابة 6 من أسرة واحدة من بينهم 3 أطفال ،وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة واشتباه مع بعد الارتجاج وكسور في الأطراف، حيث اطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى،وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك،معرباً عن بالغ حزنه لوقوع الحادث،وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفاة بواسع رحمته.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصريح الدفن وإجراءات تسليم جثمان المتوفاة،موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي،حيث رافق المحافظ خلال الزيارة: و بلال حبش نائب المحافظ،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،الدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى بني سويف التخصصي ، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة