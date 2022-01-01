العشري يغلق الباب أمام الأهلي والزمالك لضم ثنائي طلائع الجيش

كشف طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، عن موقفه من رحيل الثنائي عمرو السيسي ومصطفى الزناري إلى الأهلي أو الزمالك.

وكانت التقارير الصحفية، ربطت بين ثنائي الطلائع وتألقهما خلال الفترة الماضية بمباريات الدوري، ومساعي القطبين للتعاقد معهما.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية: «إذا كنا نجحنا في الحفاظ على محمد بسام قائد الفريق هل لن نحافظ على باق اللاعبين، بالتأكيد فعلنا ذلك».

وأوضح: «نحن نحتاج كل اللاعبين ونحتاج التركيز في هذه المرحلة، وهناك استجابة كبيرة منهم، ولدينا هدف مهم في المرحلة المُقبلة وهي المنافسة على المراكز المتقدمة».

وأتم: «لدينا طموح المحاربة للوصول إلى المربع الذهبي في ترتيب الدوري هذا الموسم، ونسير بمبدأ تجميع النقاط في الدوري للوصول إلى المراكز المتقدمة».

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، حصيلة 27 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، بينما خسر 6 مرات.