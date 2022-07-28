الأمن العراقي يطلق قنابل الغاز لمنع وصول متظاهرين إلى مبنى البرلمان

أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم السبت، عددا من القنابل المسيلة للدموع صوب متظاهرين قاموا بإسقاط بعض الكتل الأسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء الحكومية، قريبا من مبنى البرلمان.



واحتشد الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة التحرير ببغداد اليوم ، للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وقال شهود عيان إن المتظاهرين لا يزالون يقومون بإسقاط الكتل الأسمنتية رغم استخدام قوات الأمن خراطيم المياه وقنابل مسيلة للدموع.



وأوضح الشهود أن ساحة التحرير تكتظ حاليا بالمتظاهرين الذين يتوافدون بكثافة إلى موقع التظاهر.



وبحسب مصادر أمنية، تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن داخل المنطقة الخضراء لمنع دخول المتظاهرين إليها.



وكانت السلطات العراقية نشرت الآلاف من قواتها في الشوارع والساحات وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى بوابات المنطقة الخضراء تحسبا لعملية اقتحام جديدة يقوم بها اتباع الصدر.



ودعت وزارة الداخلية العراقية قواتها في جميع المحافظات إلى تأمين الحماية لمكاتب الأحزاب الشيعية بعد أن شهدت الليلة الماضية هجمات من أتباع الصدر استهدفعت مكاتب حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.