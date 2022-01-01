دونيتسك: مقتل وإصابة 23 شخصا جراء قصف القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية خلال ال 24 ساعة الماضية.



وذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك - في بيان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لقى ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 15 مدنيا".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الجمعة أن قصفا شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" على سجن في بلدة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيين، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.