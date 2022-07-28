1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون أولى امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

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أدى 1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "الدور الثاني"، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية في 16 لجنة بمدن محافظة كفر الشخ، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات بتطهير اللجان وتعقيمها عقب أداء الطلاب الامتحان، تنفيذا لتوجيه محافظ كفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تابع أعمال الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.