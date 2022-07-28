 1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون أولى امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون أولى امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
محمد نصار
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 12:24 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 12:24 م

أدى 1898 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "الدور الثاني"، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية في 16 لجنة بمدن محافظة كفر الشخ، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات بتطهير اللجان وتعقيمها عقب أداء الطلاب الامتحان، تنفيذا لتوجيه محافظ كفر الشيخ.

وأشار إلى أنه تابع أعمال الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.


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