أكد البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفتح السعودي الأسبق، على ترحيبه بتدريب منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة، في حالة استقرار اتحاد الكرة على توليه المسؤولية.

وقال فيريرا، في تصريحاته التلفزيونية: «أنا منفتح تمامًا للعمل في مصر سأوافق إذا كان هناك مشروع، ولا تهمني الأموال، ولو عُرض علي تدريب المنتخب الأولمبي بالطبع سأوافق، وسأعطي كل ما لدي».

وأوضح: «رحلت عن الفتح السعودي لأن النتائج لم تكن جيدة وهذا متوقع أن يحدث مع العديد من المدربين، ولكن مصر لديها لاعبين أكفاء، ربما محمد صلاح هو اللاعب العالمي، لكن هناك أحمد حجازي لاعب أكثر من رائع».

وواصل: «تابعت الدوري المصري بعد أن ارتبط اسمي بالنادي الأهلي، كنت أتابع أكثر وشاهدت مباريات كثيرة للفريق، ولكن لم تحدث أي مفاوضات».

واسترسل: «هناك لاعبون جيدون في الأهلي، أعرف بيرسي تاو سبق ولعب في بلجيكا من قبل، وهناك لاعبين آخرين لكن لا أتذكر اسماءهم، ولكن بيرسي تاو لاعب مؤثر وعنده إصرار كبير، والإصابة لها أسباب كثيرة، لا أعلم ماذا كانت حالته عندما أصيب في مصر»

وأتم: «لا أعرف ريكاردو سواريش (المدير الفني للأهلي)، ولا أعرف طريقته في التدريب، لكن أتمنى له التوفيق والنجاح، ومن الصعب أن أحكم على مدير فني إلا عندما أشاهد العديد من المباريات وما يفعله مع فريقه».