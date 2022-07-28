«المصرية للاتصالات» تقدم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد بالتعاون مع «الدلتا للأنظمة الإلكترونية»

وقعت المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، عقد تعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، بموجبه يحق لها تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة لها، بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر.

وشهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبوع الماضى مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى «دلتا تراست» بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني؛ حيث تتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التى يتم ميكنتها تباعا.

وقد أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى تقديم خدمات أكثر حوكمة وأيسر للمواطن، وتطوير بنية تحتية رقمية مؤمنة تتيح للمواطنين جميع الخدمات الرقمية على مستوى عالٍ من الكفاءة والاستمرارية والثبات، بالإضافة إلى خلق قاعدة من الكوادر القادرة على تحقيق وبناء مصر الرقمية.

وأضاف طلعت أن هذا الحدث يعكس تضافر الجهود بين جميع عناصر منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى؛ مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكترونى.

وأوضح المهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن إطلاق هذه الخدمة يأتى فى إطار مساعى الهيئة لنشر استخدامات التوقيع الإلكترونى على نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم فى حوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية؛ مشيرا إلى النمو المطرد فى حجم معاملات التوقيع الالكترونى؛ حيث كانت نحو 3 ملايين بنهاية عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليونا بنهاية 2021، ثم تخطت 197 مليونا فى النصف الأول من العام الحالى. مؤكدا أن هذا النمو جاء نتيجة إطلاق مجموعة من المشروعات والخدمات التى تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى.

وقال المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE أن الشركة «حريصة على المساهمة بفاعلية فى جميع المشروعات الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى فى مصر، وعلى رأسها إتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للأفراد والشركات بما يعزز كفاءة العمل الإدارى ومنظومة الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء» مضيفا «سعداء بهذه الخطوة الجديدة التى اتخذتها الشركة تجاه ترسيخ مكانتها الرائدة ودعم قطاعات الأعمال وتقديم تطبيقات مبتكرة وخدمات جديدة تساعدهم على إنجاز أعمالهم رقميا، ولدينا خطط طموح بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية نحو توسيع قاعدة مستخدمى التوقيع الإلكترونى فى مصر».

من جانبه؛ قال اللواء/ حازم سعفان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية: «أشعر بالفخر لكل ما حققناه من نجاحات مع الشريك الوطنى المتمثل فى الشركة المصرية للاتصالات»، مضيفا إن «الخدمات التى تقدمها دلتا تراست فى غاية الأهمية وتعتبر بمثابة حجر الزاوية للتحول الرقمى حيث إنها تعزز من تعامل المواطنين والشركات مع مصر الرقمية».