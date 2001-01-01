 تونس تعلن وجود 80 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في أراضيها - بوابة الشروق
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تونس تعلن وجود 80 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في أراضيها

د ب ا
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 8:50 م | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 8:50 م

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، إن 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في البلاد، وهو أول رقم رسمي يصدر عن السلطات في ظل الأزمة المتفاقمة للمهاجرين غير النظاميين في تونس.

وأفاد الوزير في تصريح لقناة "الحدث" السعودية اليوم الأحد أن نحو 17 ألف من المهاجرين الوافدين على البلاد يتواجدون في مدينة صفاقس، التي تمثل نقطة استقطاب في مسعى للعبور انطلاقا من سواحلها إلى الجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب المهربين.

وتواجه تونس ظغوطا خارجية لمراقبة حدودها أمام التدفق الكبير للمهاجرين.

وقال الفقي إن أكثر من ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم.

وتواجه السلطات انتقادات من منظمات حقوقية بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس.
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