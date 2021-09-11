ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند لـ10 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا انفجار مستودع للألعاب النارية جنوب تايلاند لـ10 أشخاص، اليوم الأحد، وإصابة أكثر من 100 آخرين، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال سانان فونجاكسورن، حاكم إقليم ناراتيوات، إنَّ المفرقعات انفجرت وأشعلت حريقًا في مستودع - غير حاصل على تصريح - في سوق مونو بمنطقة سو نجاي كولوك، بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وأضاف: «هناك 10 قتلى الآن، لكن ربما يكون هناك المزيد إذ عُثر على بقايا بشرية مجهولة، وهناك نحو 115 شخصًا أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات»، مُضيفًا أن 106 منهم عادوا إلى منازلهم.

وأشار إلى أنَّ الانفجار ألحق أضرارًا بأكثر من 200 منزل تحيط بالمستودع، ما أثر على 365 شخصًا، وانتقلت أسر يتراوح عددها بين 20 و30 للعيش في مأوى.

وأكد حاكم إقليم ناراتيوات أن «الحريق تحت السيطرة»، قائلًا إن «الشرطة ستحقق بدقة في السبب مجددًا».