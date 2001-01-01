أحمد موسى: توجيهات بألا تزيد مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين يوميا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجيهات صدرت بألا يتجاوز مدة قطع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال، مدة ساعتين على الأكثر.



وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «صدرت توجيهات بأن يكون قطع الكهرباء مرة واحدة لساعة واحدة.. وارد إنها تقطع مرة أخرى لمدة ساعة أخرى لكن ذلك سيكون استثناء.. أي انقطاع أكثر من ذلك يعني وجود عطل في الكهرباء».



وشدد على أنه لن يكون انقطاع لمدة ست أو سبع ساعات في اليوم، كما كان يشكو مواطنون في بعض المحافظات.



وفيما أشار إلى بدء وصول شحنات المازوت لتحقيق استقرار في خدمة الكهرباء، فقد دعا المواطنين لإرسال شكاوى سواء للمحافظات أو لمجلس الوزراء أو شركات الكهرباء حال تكرار الانقطاع.



وتابع موسى: «مفيش مسئول في مصر راضي عن اللي حصل في الكهرباء.. والله العظيم، المسئولين الكبار زعلانين بسبب تخفيف الأحمال لإنه إجراء مكنش متوقع ولا كان منتظر».