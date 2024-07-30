رئيس بيلاروس يلغي حكم الإعدام الصادر بحق مواطن ألمانى

أعلن المكتب الرئاسي في مينسك، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ألغى حكم الإعدام الصادر بحق مواطن ألماني، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلاروس الرسمية "بيلتا" اليوم الثلاثاء.

وكان المواطن الألماني قد أرسل من قبل طلبا إلى الرئيس للحصول على العفو، وفقا لجهاز الخدمة السرية البيلاروسي.

ووفقا للسلطات في مينسك، فإن الرجل (29 عاما) كان قد أدين بارتكاب جريمة إرهابية لصالح الاستخبارات لأوكرانية.

وصدر بحق الرجل حكم بالإعدام في يونيو، ومن بين التهم التي أدين بها تهمة التورط فى أنشطة المرتزقة، إلا أن منظمات حقوق الإنسان لم تعلن عن الحكم إلا بعد شهر.

يذكر أن بيلاروس هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، وتحديدا برصاصة في مؤخرة الرقبة.

وأظهر التلفزيون الحكومي في بيلاروس مؤخرا الرجل الألماني، وهو مسعف، في مقطع فيديو يقر فيه بالذنب ويطلب العفو.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية في برلين قد أدانت حكم الإعدام وأعلنت أن المواطن الألماني يتلقى مساعدة قنصلية.