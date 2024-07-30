حزب الله يعلن قصف موقع جل العلام بالقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، قصف موقع جل العلام بالقذائف المدفعية، وذلك ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 موقع جل العلام بالقذائف المدفعية».

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، اعتراض طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «وحدة الدفاع الجوي تصدت للطائرات الحربية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة».

وأشار إلى أن الاعتراض يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على 10 أهداف تابعة لحزب الله في 7 مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش أغار منذ ساعات مساء أمس، من خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية، على نحو 10 أهداف لحزب الله».

وأشار إلى القضاء على أحد عناصر حزب الله في منطقة بيت ليف، إضافة إلى تدمير مستودع أسلحة وبنى تحتية ومبانٍ عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله جنوب لبنان.