ضبط 113 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الغردقة

تمكنت رجال فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر من ضبط 113 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر خلال حملة شنتها هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر على الأسواق بمدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر.

وشارك في الحملة الدكتور حسين حمدي، مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد الدليل، مفتش صيدلي بالهيئة، بالمرور على عدد من المحال التجارية برفقة كل من المهندس أحمد عبد الرحيم الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية، والمهندس عصام الدين مصطفى، وجدي منير، مفتشي إدارة الرقابة التجارية، وذلك لمتابعة جودة وسلامة المستحضرات والمنتجات المعروضة والمعدة للبيع للمواطنين.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المرصودة للعرض على النيابة.

قال الدكتور حسين حمدي، مدير التفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر، إن جميع العبوات المضبوطة غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير مصرح لها بالتداول داخل السوق المصري، وتخالف القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، كما تخالف قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 122 لسنة 2022 بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر لإحكام الرقابة على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالمحافظة بهدف الحد من انتشار المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.