الهند: مقتل شخصين وإصابة 20 إثر خروج عربات قطار عن القضبان

لقي شخصان حتفهما وأصيب نحو 20 إثر خروج أكثر من 18 عربة بقطار بريد هوراه-مومباي عن مسارها في منطقة سيرايكيلا-خارساوان بولاية جهارخاند، شرقي الهند، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، عن مسؤولين القول إن الحادث وقع الساعة 0345 صباحا قرب بارابامبو، على بعد مسافة نحو 80 كيلومترا من جامشيدبور، في قطاع تشاكراداربور للسكك الحديدية الجنوبية الشرقية.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أوم براكاش شاران، إنه حدث انحراف آخر لقطار بضائع قريب من موقع الحادث، ولكن لم يتضح ما إذا كان الحادثان وقعا في وقت واحد.

وقال كولديب تشودري، نائب مفوض غرب سينجبهوم ، الذي هرع إلى موقع الحادث،:" لقي شخصان حتفهما وأصيب 20 عندما خرجت 18 عربة من قطار بريد هوراه-مومباي عن مسارها قرب بارابامبو، وعمليات الإنقاذ جارية على قدم وساق حاليا، بعدما هرع أعضاء من فريق قوة الاستجابة السريعة للكوارث الوطنية إلى موقع الحادث".

وقال المسئول إن "قطار هوراه-مومباي هو الذي اصطدم بقطار البضائع المتوقف"