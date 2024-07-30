شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف خان يونس وغزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينتي خان يونس وغزة.

وأكدت مصادر صحية في قطاع غزة استشهاد عدد من الأشخاص في قصف لجيش الاحتلال استهدف منزلًا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي مماثل لكنيسة القديس برفيريوس التي تؤوي نازحين.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرق خان يونس، بينما استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في "جورت اللوت" شرقي المدينة.

كما أفادت مصادر محلية في خان يونس بقصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرق المدينة أيضا.

وقبيل منتصف الليلة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا وبناية الأصدقاء بمنطقة أنصار جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء.

واستُشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال على حي النصر في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39363 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.