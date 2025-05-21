مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث

تغلب نادي مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق مانشستر سيتي على معظم مجرياتها.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول في المباراة لمانشستر سيتي بالدقيقة 15، بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 39، قبل أن تشهد المباراة بعد ذلك حصول ماثيو كوفاسيتش، لاعب السيتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 67.

وحصل أيضًا لويس كوك، لاعب بورنموث على بطاقة حمراء في الدقيقة 73، فيما سجل اللاعب نيكو جونزاليس الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 89، بينما سجل دانيال جيبيسون هدف بورنموث في الدقيقة 97.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي مانشستر سيتي إلى النقطة 68 التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 53، في المركز الـ 11.