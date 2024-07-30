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بث ناشطون لبنانيون، لقطات مصورة تُظهر آثار الدمار جراء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وبينت المشاهد، حجمًا واسعًا من الدمار، فيما قالت مصادر إعلامية إن الغارة أسفرت عن سقوط مصابين.

أنباء عن اغتيال فؤاد شكر، المستشار العسكري الكبير لنصر الله. فؤاد شكر كان مدير مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرقم 2 في حزب الله.#بيروت pic.twitter.com/k1wf5LqjAO — نادين خمّاش (@NadineKh) July 30, 2024

وكانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مصدر أمني، قوله إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله.

فيما أصدر جيش الاحتلال، بيانًا بخصوص الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال البيان الذي نشره جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين».

وأضاف: «في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك تغييرات سنقوم بتحديثها».

وأفادت تقارير، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ في شمال إسرائيل تلقت تعليمات بالبقاء على أهبة الاستعداد القصوى.

وطالبت بلدات حدودية إسرائيلية سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.

وساد في الأيام الماضية، تأهب لبناني لرد من إسرائيل منذ أن أسقطت ضربة صاروخية 12 قتيلًا في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت الماضي.

وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسئولية في الهجوم على حزب الله، فيما نفى الحزب مسئوليته.