عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

عبرت 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة، اليوم الأربعاء، معبر رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، أن الشاحنات، المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات غذائية وتأتي ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشارت إلى أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا وصل منهما حتى الآن 58 طائرة و8 سفن، وبلغ مجموع حمولتهما 7188 طنًا، تشتمل على مواد إيوائية وطبية وغذائية، إضافة إلى تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما وقع المركز اتفاقيات مع عدة منظمات دولية لتمويل مشاريع إغاثية للشعب الفلسطيني داخل القطاع بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليونًا و350 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مبادرة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق المعابر الحدودية عن القطاع.