رئيس الوزراء العراقي يبحث مع كبار مساعديه أمن الشريط الحدودي مع دول الجوار

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كبار مساعديه العسكريين والأمنيين ملفات تتعلق بأمن الحدود العراقية وقصف المنشآت النفطية والمناطق الحيوية والعسكرية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني تدارس اليوم خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد وتابع عمل اللجان المختصة في التحقيقات الخاصة بالإعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية، والمناطق الحيوية والمعدات العسكرية العراقية والرادارات والإعتداء الذي حصل في إحدى دوائر الزراعة بجانب الكرخ من بغداد.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاجه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.

وناقش المجتمعون أيضا تطوير الجهد الاستخباري واعتماد التقنيات الحديثة المتطورة والأساليب المبتكرة في هذا العمل، وبحث موضوع العمالة الأجنبية في العراق وآلية منح سمات الدخول، والتأكيد على تنظيم هذه العمالة بما لا يؤثر على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.