وزير تركي: تصدير الغاز الأذربيجاني إلى سوريا يبدأ في 2 أغسطس

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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه اعتبارا من 2 أغسطس المقبل سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية عبر ولاية كيليس التركية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول.

وقال بيرقدار: "سنزود سوريا بعد إتمام الإجراءات اللازمة بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء بما يغطي احتياجات 1.6 مليون منزل".

وأضاف: "اعتبارا من 2 أغسطس المقبل سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب السورية عبر ولاية كيليس التركية".

وفي 12 يوليو الجاري، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية "سوكار" (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الاقتصاد الأذربيجاني، رئيس مجلس الرقابة في شركة "سوكار" ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة السوري محمد البشير.

وعقب التوقيع، قال البشير، في منشور بحسابه على إكس: "رافقت اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى أذربيجان، ناقشنا فيها سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا".

وأضاف: "تم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن".

ومطلع يوليو الجاري، نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نظيره إلهام علييف قوله إن أذربيجان مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لسوريا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.