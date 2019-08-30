وزير الخارجية الباكستاني يطلع نظيرته الكورية الجنوبية على الوضع الراهن في جامو وكشمير

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج واه، آخر التطورات في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند إثر إجراءات الأخيرة غير القانونية في كشمير.

وقال قريشي، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الجمعة/، مع نظيرته الكورية - إن إجراءات وخطوات الهند تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة حول كشمير، كما أنها تشكل تهديدا جادا للأمن والسلام الإقليمي .. حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

كما أشار إلى أن الكشميريين يواجهون أوضاعاً سيئة للغاية بسبب حظر التجول الكامل المستمر منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع المتدهور في جامو وكشمير.

من جانبها .. شددت كانج على مراقبة كوريا الجنوبية للوضع في جامو وكشمير عن كثب، وأنها تؤمن بضرورة الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان والقانون.