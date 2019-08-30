معروف حكما لإثيوبيا وليسوتو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة منتخب إثيوبيا ونظيره ليسوتو التي تجمع بينهما ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة إثيوبيا وليسوتو، ويعاونه كل من يوسف البساطي، وأحمد توفيق طلب حكمي راية، ومحمود البنا حكمًا رابعًا.

ويذكر أن المنتخب الوطني استثنى من المشاركة في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، على أن يشارك الفراعنة بداية من الدور الثاني للتصفيات.