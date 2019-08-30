التعادل السلبي يخيم على مواجهة الشباب والفيصلي في الدوري السعودي

خيم التعادل السلبي على مباراة الشباب والفيصلي، اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في تسجيل أي أهداف من الفرص التي سنحت لهم خلال 90 دقيقة، لتبقى النتيجة على حالها.

وفي الدقيقة 73، لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد(فار) للتأكد من تعرض ماجد الصليهم لاعب الشباب لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب ركلة جزاء للشباب، لكن الأرجنتيني كريستيان جوانكا لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

وعانى الفيصلي من النقص العددي، بعدما حصل لاعبه أحمد أشرف على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 86، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وذلك بعد أن لجأ الحكم إلى تقنية (فار) التي أكدت استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء.

ورفع الشباب رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث مؤقتاً، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد نقطتين.