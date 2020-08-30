الأرجنتين تسجل 9 آلاف و230 إصابة جديدة و82 حالة وفاة بكورونا

أعلنت ​وزارة​ الصحة ​الأرجنتينية، أن ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد بالبلاد تجاوزت عتبة الـ400 ألف حالة بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 9 آلاف و230 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و82 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيانها -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد- إلى أن عدد الوفيات جراء جائحة كورونا وصل إلى 8 آلاف و353 حالة من أصل 401 ألف و226 إصابة.

ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، عقب إعلان ​الحكومة​ تمديدها عددًا من إجراءات الحجر الصحي حتى 20 من الشهر المقبل.

وسمحت السلطات الأرجنتينيه يوم الجمعة الماضي -في كل أنحاء البلاد- بالتجمعات التي تضم 10 أشخاص حدًّا أقصى في الهواء الطلق، شرط وضع كمامات والإبقاء على مسافة مترين بين فرد وآخَر.