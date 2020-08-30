قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن مخالفات البناء متوارثة منذ قديم الزمان وحتى عام 2017، مضيفًا أنه كان هناك تراخي أثناء الثورة، وهي الفترة التي ازدادت فيها مخالفات البناء.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن من أسباب البناء المخالف أيضًا، عدم وجود هامش ربح من المحاصيل الزراعية.

وأكد أن مشكلة البناء على الأراضي الزراعية مركبة، مضيفًا أن القيادة السياسية كانت تريد تقنين الأوضاع، وأصدرت قانونا في هذا الشأن، منذ عام 2017.

وأشار إلى أنه كان يوجد تقاعس في تطبيق القانون من قبل المسؤولين في بعض المحافظات، في الفترة ما بعد 2017، ما أدى إلى بناء الناس على الأراضي الزراعية.

ولفت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يتم اتخاذ إجراءات مسبقة، متسائلًا: «أين الأحزمة العمرانية؟».

وأوضح أن الحيز العمراني يتم من خلال رؤية الدولة، معقبًا: «الدولة تيجي في القرى وتقول إن هذه القرية على مدى 20 سنة ستستهلك عدد فدادين معين، حسب الرؤية والفلسفة للمواليد».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وحذر خلال الافتتاح من البناء المخالف وما سيترتب عليه من نتائج، قائلًا: «لو الأمر تطلب هخلي الجيش ينزل قرى مصر، ولن أسمح أبدًا إننا نهد بلدنا ونضيعها كدة».