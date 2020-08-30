العتال: ٢٨ % نسبة مشتريات الأجانب فى مشروع باركلين

أكد المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة شركة العتال هولدينج وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان نسبة الاجانب الحاصلين على وحدات بمشروع باركلين العاصمة الادارية بلغت ٢٨ % منذ طرح المشروع وحتى الآن.

اضاف ان السوق العقارية بدأت تستعيد جزءا من عافيتها منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن نتيجة عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها عقب أزمة كورونا متوقعا ان يستمر نشاط السوق وان تصل المعدلات الخاصة بالمبيعات لطبيعتها خلال الفترة المقبلة نتيجة السيطرة على الفيروس وبدء انحسار الأزمة.

واشار العتال إلى أن معدلات الشراء على الوحدات العقارية لمشروع باركلين العاصمة منذ بداية شهر يوليو قد شهدت حالة من الانتعاش خاصة مع طرح مرحلة جديدة بالمشروع وهى «serenity lane» حيث تقع فى قلب مشروع باركلين بمساحات تبدأ من ١١٠ إلى ٢١٥ متر للوحدة.

وأضاف أن قدرة الدولة فى السيطرة على الموقف والحد من معدلات انتشار فيروس كورونا كان لهما عظيم الأثر فى امتصاص التأثير السلبى على الاقتصاد بوجه عام وهذا ما جعل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية تشيد بالجهود المصرية فى احتواء جائحة كورونا باعتبارها الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية وثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة كورونا.