 المكسيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و673 حالة وفاة - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا و673 حالة وفاة

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2020 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2020 - 9:26 ص

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 673 وفاة.

وقالت وزارة الصحة -في بيان لها حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه "بهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819".

من جانبها، أكدت الحكومة المكسيكية أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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