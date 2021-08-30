محافظ الجيزة يكلف رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة نظافة بشارع الثلاثيني

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شارع الثلاثيني بالعمرانية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات.

ووجه المحافظ رئيس الحي بتنفيذ حملة على الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري للشارع مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشآت التجارية والمحال على الطريق العام.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التي تلقي بالمخلفات والرتش بالطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر، مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء منها.

وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم الاثنين، شن حي العمرانية حملة على شارع الثلاثيني أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثيني ورفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين، وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة، بالإضافة إلى التحفظ على عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبة، وضبط والتحفظ على تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات على ترعة الزمر أسفل المحور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور رئيس حي العمرانية.