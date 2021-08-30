مجاهد: الظروف ظلمت سموحة وليس اتحاد الكرة

أوضح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أن الظروف هي التي ظلمت نادي سموحة.

رغم انهاء نادي سمحة بطولة الدوري في المركز الرابع إلا أنه سيكون بعيدا عن بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل بسبب إرسال اتحاد الكرة يوم 10 أغسطس أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بناءا على طلب الاتحاد الإفريقي.

وكان ترتيب الدوري الممتاز يوم 10 أغسطس الزمالك في الصدارة والأهلي في المركز الثاني والمصري البورسعيدي ثالثا وبيراميدز في المركز الرابع.

وقال رئيس اتحاد الكرة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "الدوري في الموسم الماضي لم يكن طبيعيا بسبب الضغوطات على الأندية لكن ما سيرنا عليه هو الملجأ الوحيد لإنهاء البطولة".

وأضاف: "الشروط ظلمت سموحة وليس نحن، لأنها في السنوات الأخيرة تشير إلى أنه في حالة عدم اكتمال المسابقة، يٌحسم التأهل الإفريقي حسب ترتيب الموسم الماضي، لكن قبل بداية الموسم حدثنا اللائحة بأن تكون حسب الجدارة الرياضية وقت حتمية الاختيار".

وأكمل رئيس اتحاد الكرة "كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لإرسال المشاركين في 30 يونيو ثم تأجل إلى 30 يوليو ثم حدد كاف موعد 10 أغسطس كموعد نهائي لاختيار الأندية، وكان يمكن لسموحة أن يتأهل لو فاز على إنبي يوم 9 سبتمبر، أو الاتحاد إذا فاز على الزمالك".

وأختتم: "ليس ظلما لسموحة ولكنها لائحة وافقت عليها الأندية نفسها قبل بداية الدوري".