مصرع فتاة سقطت من شرفة مسكنها عقب تشاجرها مع والدتها في الإسكندرية

لقيت، فتاة تدعى "د.م"، 25 عامًا، مصرعها، اليوم الاثنين، أثر سقوطها من شرفة الشقة التي تقطنها في الطابق السادس، بعقار كائن في منطقة شهر العسل، غربي الإسكندرية، وفارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بنزيف وكسور في مختلف أنحاء الجسم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد سقوط فتاة من شرفة عقار كائن في منطقة البيطاش، بالعجمي، غربي المحافظة، وفارقت الحياة في الحال.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين من المعاينة الأولية، أن خلافات أسرية نشبت بين الفتاة، ووالدتها، قبل الحادث، وهو ما دفعها لإلقاء نفسها من شرفة شقتها، لتلقي حتفها في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة بسيارة إسعاف، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ جمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان، وأسرة الفتاة؛ لبيان ملابسات الحادث، وعرض الواقعة على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



