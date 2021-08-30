ميقاتي ينفي عزمه السفر ويؤكّد بقاءه في لبنان ومواصلة مساعيه لتشكيل الحكومة

نفى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي ما يتم تداوله من أنباء عن عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية، مؤكدا أنه باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي: "ينفي دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ما يتم تداوله من أنباء حول عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي".

وأكّد ميقاتي "أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا وأنه باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة".

يذكر أنه كان قد تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تموز/يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون ونال خلالها ميقاتي 72 صوتاً من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات ميقاتي مع رئيس الجمهورية منذ تكليفه عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة الوزارية قريباً.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.

وتم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهر على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، وفي 15 يوليو الماضي قدّم الحريري إلى رئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينه وبين رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية.