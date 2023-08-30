أوربان يدعو إلى إبرام اتفاق مع بوتين ويرفض حصول أوكرانيا على عضوية الناتو

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه يجب على الغرب إبرام "اتفاق" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن بنيان أمني جديد لأوكرانيا، والذي يجب ألا يشمل إعادة شبه جزيرة القرم أو حصول كييف على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال أوربان الذي واجه انتقادات لجهوده من أجل تقويض العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، إن أوكرانيا على مسار خسارة الحرب لأن القوات الروسية تفوقها عددا.

وأضاف رئيس الوزراء المجري في مقابلة نشرت على منصة إكس، تويتر سابقا، اليوم الأربعاء، "يجب أن نبرم اتفاقا مع الروس بشأن البنيان الأمني الجديد لتوفير الأمن والسيادة لأوكرانيا وليس للحصول على عضوية الناتو".

وقال أوربان إن إعادة شبه جزيرة القرم الاستراتيجية التي ضمتها روسيا في 2014، قبل عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا العام الماضي، " أمر غير واقعي بالمرة".

وتابع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، أن أفضل فرصة لتحقيق السلام هي عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة وأن يتولى إنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا.

يذكر أن أوربان حاول عرقلة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ورفض توريد أسلحة إلى كييف وقال مرارا وتكرارا إن الهجوم الأوكراني المضاد مصيره الفشل حتما.