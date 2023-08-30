سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت محافظة الجيزة، من خلال حي إمبابة حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية وشوارع طلعت حرب وسعد زغلول والتحرير والوحدة تم خلالها إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة للمحال والمنشآت التجارية والباعة والمقاهي بإجمالي ٣٠٠ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمواصلة شن الحملات والاستجابة لشكاوي المواطنين.

وفي نفس الإطار، استجابت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة، الشكوى الواردة من المواطنين بتعدي مقهى بتقاطع شارع عبد الله الخليفة مع شارع الوحدة، على الطريق العام.

حيث تم رفع كل التعديات والإشغالات وتوجيه إدارة رخص المحال باتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق وتشميع المقهي نظراً للمخالفات التي تم ضبطها بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.