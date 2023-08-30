المرصد السوري: 28 قتيلا حصيلة الاشتباكات بين قبائل عربية وأكراد في شرق سوريا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين مقاتلي قبائل عربية وأكراد سوريين، مدعومين من الولايات المتحدة، في شرق سوريا إلى 28 قتيلا و15 جريحا.

ووفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، "سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على بلدة العزبة بشكل كامل في ريف دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس دير الزور العسكري ومسلحين عشائريين، ومنحت قوات سوريا الديمقراطية مهلة للمسلحين للاستسلام والخروج من البلدة".

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إنه نتج عن المعارك مقتل 3 من المسلحين واعتقال 16 منهم بينما فر الآخرون خارج البلدة، وتشهد باقي المناطق التي شهدت اشتباكات خلال الساعات الماضية هدوءا بينما بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحملة تمشيط في بلدة المعيزيلة في ريف دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن مسلحين ومجلس دير الزور العسكري استهدفوا سيارتين لقوات سوريا الديمقراطية على أطراف بلدة ضمان في ريف دير الزور الشمالي.

وطبقا للمرصد، يرتفع بذلك، عدد ضحايا الاشتباكات منذ بدايتها يوم الأحد الماضي إلى 28 قتيلا (ثلاثة مدنيين و19 مسلحا عشائريا، وستة عناصر من قسد)، إضافة إلى إصابة مالا يقل عن 15 جريحا (ثمانية من المسلحين العشائريين، وسبعة من قسد).

واندلعت الاشتباكات بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحمد الخبيل، المعروف باسم أبو خولة، وهو من القبائل ويرأس المجلس العسكري لدير الزور في الحسكة. وتم اعتقاله مع بعض أنصاره من القبائل العربية.

وانتشرت القوات الأمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم في القتال ضد تنظيم داعش.