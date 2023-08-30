رافينيا بديلا لفينيسيوس في معسكر منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية خارجية عن انضمام رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني إلى معسكر منتخب البرازيل القادم، بدلًا من فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لإصابة قوية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط: "أكد مسؤولون في اتحاد الكرة البرازيلي أن جناح برشلونة رافينيا سيحلّ مكان نجم غريمه التقليدي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، المصاب في تشكيلة المنتخب لخوض تصفيات كأس العالم 2026، مطلع الشهر المقبل".

وأصيب فينيسيوس في عضلات الفخذ، خلال مباراة ريال مدريد الماضية أمام مُضيفه سلتا فيجو، التي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب فينيسيوس حتى الآن، إلا أن التقارير الصحفية تفيد بأنه سيغيب قد تصل إلى شهر ونصف، ما يعني غيابه عم مباراتي البرازيل أمام بوليفيا وبيرو، في 8 و12 سبتمبر المقبل تواليًا.

يُذكر أن رافينيا سبق له المشاركة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم قطر 2022، إذ خرج أبطال العالم 5 مرات من الدور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا.